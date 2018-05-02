اخبار ليبيا الان

وزارة الصحة تعرض الإحصائية المبدئية للهجوم الإرهابي على مبنى مفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

عين ليبيا

أكدت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بغوط الشعال إلى 6 قتلى وصلت جثثهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات موزعة كالتالي:

1- جثة واحدة مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقاُ) ( شخص يرتدي لباس شرطة)
2- جثتان وصلتا إلى مستشفى شارع الزاوية
3- 3 جثث وصلت إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال (مدنيان وشخص يرتدي لباس شرطة)

بينما وصلت الحصيلة الأولية للجرحى إلى 4 أشخاص منهم إمرأة حالتها مستقرة موجودة بمستشفى شارع الزاوية، و 3 أشخاص موجودين بمستشفى أبوسليم للحوادث بطرابلس، وفقاً لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك