وزارة الصحة تعرض الإحصائية المبدئية للهجوم الإرهابي على مبنى مفوضية الانتخابات

عين ليبيا

أكدت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بغوط الشعال إلى 6 قتلى وصلت جثثهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات موزعة كالتالي:

1- جثة واحدة مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقاُ) ( شخص يرتدي لباس شرطة)

2- جثتان وصلتا إلى مستشفى شارع الزاوية

3- 3 جثث وصلت إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال (مدنيان وشخص يرتدي لباس شرطة)

بينما وصلت الحصيلة الأولية للجرحى إلى 4 أشخاص منهم إمرأة حالتها مستقرة موجودة بمستشفى شارع الزاوية، و 3 أشخاص موجودين بمستشفى أبوسليم للحوادث بطرابلس، وفقاً لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة.

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