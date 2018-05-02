نفي الأخبار المتداولة حول مقتل مدير مكتب رئيس مفوضية الانتخابات

نفى نائب مدير إدارة شؤون العلاقات العامة بمفوضية الانتخابات خالد عمر في تصريح خاص لقناة ليبيا، مقتل مدير مكتب رئيس المفوضية السيد سليمان الشاوش.

وقال عمر، أنه لا يوجد عدد محدد لضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العامة للانتخابات في طرابلس، مؤكداً انتشال جثث 5 ضحايا فقط حتى اللحظة.

وأكد عمر أنه ووفقاً لتصريحات شهود عيان من موقع الحادث، اقتحم شخصين مقر المفوضية، بعد اندلاع مواجهات بينهم وبين القوات الأمنية.

ووفقاً لتصريحات نائب مدير إدارة شؤون العلاقات العامة للانتخابات، أن الارهابيين أشعلوا النيران في مناطق واسعة داخل مقر المفوضية، مبيناً أنه لم يعرف كيف تمكنوا من اقتحام المقر رغم الاجراءات الأمنية المشددة.

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