البعثة الأممية في ليبيا تدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات

العنوان-طرابلس أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها الهجوم الإرهابي الأثم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس وتقدمت البعثة بأحر التعازي إلى عائلات الشهداء الذين سقطوا اليوم كما تمنت للجرحى الشفاء العاجل مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة …
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صحيفة العنوان الليبية
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