البعثة الأممية في ليبيا تدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات

العنوان-طرابلس أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ⁧‫ليبيا‬⁩ في بيان لها الهجوم الإرهابي الأثم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ⁧‫طرابلس وتقدمت البعثة بأحر التعازي إلى عائلات الشهداء الذين سقطوا اليوم كما تمنت للجرحى الشفاء العاجل ‏مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة …

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