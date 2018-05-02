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البعثة الأممية في ليبيا تدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ⁧‫ليبيا‬⁩ في بيان لها الهجوم الإرهابي الأثم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ⁧‫طرابلس وتقدمت البعثة بأحر التعازي إلى عائلات الشهداء الذين سقطوا اليوم كما تمنت للجرحى الشفاء العاجل ‏مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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