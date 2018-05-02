«المتوسط» تتحصل على فيديو من داخل مبنى المفوضية أثناء الهجوم الانتحاري

المتوسط:

تحصلت المتوسط، على مقطع فيديو من داخل مبنى المفوضية العليا للانتخابات أثناء الهجوم الانتحاري يبين بداية الهجوم المسلح على المقر من قبل عناصر تنظيم داعش.

وكانت قد كشفت مصادر مسئولة، هوية مفجري مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، موضحة أنهم تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عنصرين من تنظيم داعش يلبسان أحزمة ناسفة اقتحم مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وحدث الانفجار.

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