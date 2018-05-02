محمد عماري : بن حميد كان يقود معارك لمواجهة مشروع الثورة المضادة

ليبيا – نعى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد الارهابي وسام بن حميد زعيم مايسمى “بمجلس شورى ثوار بنغازي”.

عماري إعتبر وفقاً لما نقلته عنه قناة “الجزيرة” القطرية أن بن حميد يعد “فقيد الوطن وأحد رموز ثورة فبراير المباركة وبأنه قاد معارك الثورة ووقف في مواجهة مشروع الثورة المضادة إلى أن لقي ربه شهيداً بإذن الله”.

ودعا عضو المجلس الرئاسي إلى الوقوف صفاً واحداً لتضميد الجراح وتحقيق مصالحة حقيقية شاملة لبناء الدولة التي ينعم فيها الليبيون بالأمن و تكفل فيها حقوقهم وفق دستور يرتضونه لا عودة فيها لحكم فرد ولا قبيلة.

يشار الى أن صحيفة المرصد كانت قد تحصلت على أدلة فى 10 ديسمبر 2016 تؤكد مقتل بن حميد فى منطقة بوصنيب قرب الحظيرة الجمركية بعد اصابته يوم 1 ديسمبر من ذات العام فى قصف مزدوج استهدف سيارته ومكان تلقيه العلاج حتى قتل ، الا أن شورى بنغازي قد نفى حينها تلك الانباء التي اعلنتها عائلته اليوم.

ويأتي إعلان موت الارهابي وسام بن حميد بعد موجة من الشائعات والاخبار المغلوطة التي بثت الاسبوعين الماضيين عبر قنوات ليبيا الاحرار والنبأ والجزيرة القطرية عن مرض وموت المشير خليفة حفتر قبل أن تعلن عائلة بن حميد وبشكل مفاجئ نبأ وفاته نجلهم هذا الاسبوع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية