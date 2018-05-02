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مكتب المفوضية العليا للانتخابات في مدينة المرج في الشرق الليبي يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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