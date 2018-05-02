سيالة يصل إلى روسيا في زيارة رسمية لبحث هذه الملفات

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مطار فنكوفوا بالعاصمة موسكو، في زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية -في تعميم تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- أن سيالة سيجري العديد من اللقاءات الهامة لبحث العلاقات الثنائية و التعاون في الملفات و القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيستعرض في لقاءاته المتنوعة آخر المستجدات و التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا أمام المسؤولين الروس و المتغيرات الجديدة الراهنة في ليبيا و المنطقة و العالم بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملف التعليم والتدريب للشباب الليبي في المجالين الأمني والعسكري.

وأضاف المكتب، أنه من المقرر أن يتباحث سيالة مع المسؤولين الحكوميين الروس وكبار مدراء الشركات الكبرى الروسية ملفات التعاون في قطاعات النفط والغاز و الطاقات المتنوعة ومشروعات السكك الحديدية، كما ستتناول المباحثات و المشاورات إمكانية استيراد الحبوب والأعلاف لليبيا، وسيطرح سيالة الرغبة الجدية لحكومة الوفاق لشراء مادة القمح لتغطية احتياجات السوق الليبي العام القادم 2019 بما يعزز الاحتياطي الليبي من مادة القمح.

كما سيناقش الوزير، مع مسؤولي الحكومة الروسية أهمية العمل على البدء في التدرج لخطوات تنفيذية لعودة الشركات الروسية لاستكمال تنفيذ المشروعات والعمليات المتعاقد عليها و المتوقفة منذ سنوات في ليبيا .

الجدير بالذكر أن الزيارة الرسمية لروسيا ستستغرق يومان تتخللها لقاءات هامة و اجتماعات متواصلة وإستراتيجية لتعزيز التعاون والشراكة الجديدة بين روسيا وليبيا بما تتماشى مع تطورات المسار السياسي والاقتصادي في المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية