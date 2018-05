وصول سيارات الإسعاف إلى مكان التفجير بمقر المفوضية (فيديو)

المتوسط:

وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان التفجير بمقر المفوضية العليا للانتخابات بعد الهجوم الانتحاري من قبل عناصر تنظيم داعش.

وكانت قد كشفت مصادر مسئولة، هوية مفجري مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، موضحة أنهم تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عنصرين من تنظيم داعش يلبسان أحزمة ناسفة اقتحم مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وحدث الانفجار.

