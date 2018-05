«سيالة» في روسيا لبحث التعاون في قطاعات النفط ومشروعات السكك الحديدية

المتوسط:

وصل، محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية، ظهر اليوم الأربعاء، مطار فنكوفوا بالعاصمة موسكو، في زيارة رسمية لجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة تستمر لمدة يومين، لإجراء العديد من اللقاءات الهامة لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا ورسيا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان له اليوم الأربعاء، «أن سيالة استعرض في لقاءته المتنوعة مع المسئولين الروس آخر المستجدات والتطورات السياسية الأخيرة والمتغيرات الجديدة الراهنة في ليبيا والمنطقة والعالم».

وأضاف البيان، «أن الوزير ناقش مع المسئولين الروس سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وملف التعليم والتدريب للشباب الليبي في المجالين الأمني والعسكري».

وأشارت «الخارجية» إلى أن اللقاءت تشمل التباحث مع المسؤولين الحكوميين الروس وكبار مدراء الشركات الكبرى الروسية حول ملفات التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقات المتنوعة ومشروعات السكك الحديدية».

ونوهت الوزارة أن المباحثات والمشاورات تتناول إمكانية استيراد الحبوب والأعلاف لليبيا وطرح الرغبة الجدية لحكومة الوفاق الوطني لشراء القمح وتغطية احتياجات السوق الليبية العام القادم 2019 بما يعزز الاحتياطي الليبي من مادة القمح.

وضمت المناقشات مع مسؤولي الحكومة الروسية أهمية العمل على البدء في التدرج لخطوات تنفيذية لعودة الشركات الروسية لاستكمال تنفيذ المشروعات والعمليات المتعاقد عليها والمتوقفة منذ سنوات في ليبيا.

