﻿محلل ليبي يدعو السراج لإعلان وقف الحرب في الشرق واتهام قوات حفتر بممارسة «الإرهاب» في درنة

دعا محلل سياسي ليبي رئيس حكومة “الوفاق الوطني” فايز السراج إلى الإعلان عن “وقف الحرب” في الشرق الليبي، كما طالب كل من السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة باعتبار الحصار الذي تفرضه قوات الجنرال خليفة حفتر على مدينة درنة بأنه “إرهاب”.

ودوّن الباحث والمحلل السياسي جمال الحاجي على صفحته في موقع “فيسبوك”: “ماذا لو يصدر السراج المعترف به دوليا قرارا بوقف الحرب في الشرق الليبي ليتيح فرصة للسلام ولو لمحاولة؟ هذا قرار يحتاج إلى رجال يملكون إرادتهم”. وأضاف “غسان سلامة والسراج لو خرجتم تؤكدون وتقرون بأن حصار درنة موضوع “إرهاب” وليس تكملة لقناعة الحرب على الشرق الأوسط، لتقدمنا الصفوف لمقاتلته! ولكنكم كغيركم مأمورون بالسير في حقل ألغام بدون خريطة عدا موطىء قدم سالم ان أراد لكم المخرج ذلك!”.

وتابع في تدوينة لاحقة “ليبيا تدخل تدريجيا مرحلة ما بعد الفوضى الخلاقة بحمد الله ونستبشر خيراً بالتخلص من وكلاء أمراء الخليج والخارج.

السراج دوره أكبر وأهم من النظر الى الليبيين! دوره “دولي” مع كوبلر وأنجزه على أكمل وجه في تمكين حفتر الذي لا يعترف بالصخيرات ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا الانتخابات، وبعض السذج يتصورون هذه بطولة من حفتر وليس كومبارس عميل مُسير. تلك كانت المهمة الرئيسية التي أوصلت السراج وتوزيع الأدوار قبل أن يلحق كوبلر بالمسرحية لتحقيقها وتسليم حفتر الحقول والمواني النفطية. ونجح السراج في دوره على أكمل وجه! ولا يعني تعليقي دعم من أي نوع للميليشيات المتصدرة للمشهد ومن يستخدمون السلاح للإبتزاز والسمسرة”.

وكان حفتر عاد أخيرا إلى ليبيا بعد فترة غياب طويلة شابها الغموض حول وضعه الصحي، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أنه قام الاثنين بزيارة قواته التي تستعد حاليا لاقتحام مدينة درنة بعد محاصرتها لفترة طويلة.

القدس العربي

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