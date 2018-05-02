قبيلتا أولاد سليمان والمقارحة تدعوان للمصالحة ولم الشمل

العنوان-سبها

التقى يوم الثلاثاء أعيان قبيلتي أولاد سليمان والمقارحة في منطقة قيرة الشاطئ بعد زيارة قام بها مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان إلى قبيلة المقارحة وأصدر المجتمعون بيانا مشتركا جاء فيه تأكيد القبيلتين على وحدة التراب الليبي ، ودعمهما لمؤسسات الدولة ، والتأييد الكامل والمطلق لأعمال القوات المسلحة العربية الليبية بالجنوب الليبي لفرض القانون .

كما أعلنت القبيلتان بأن مصلحة فزان تكمن في استتباب الأمن وسيادة القانون و طالبتا كافة مكونات وقبائل الجنوب بأن تدرك خطورة المرحلة مع تقديرها الكامل لكل المساعي الطيبة في رأب الصدع ومعالجة كل القضايا والمشاكل .

وأكدت القبيلتين على حرمة الدم الليبي حسب البيان وإلى ضرورة تحكيم العقل بدل السلاح ودعت إلى وحدة الصف ولم الشمل والتآخي والتسامح

وختم البيان بأن هذا اللقاء هو لقاء أخوي مكمل لكل اللقاءات الأخوية بين الليبين وهو ليس موجه ضد أي مكون قبلي إنما هو دعوة للتسامح والوحدة والصلح ولم الشمل‏.

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