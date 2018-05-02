البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية للتحقيق في الهجوم على مفوضية الانتخابات

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، السلطات في البلاد، إلى ملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت.

وأضافت البعثة في تغريدة على صفحتها بموقع توتير، أن هذه الهجمات الإرهابية لن تحول دون مضي الليبيين قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أن عدد قتلى الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية وصل إلى أحد عشر قتلى، وجريحان، أحدهما امرأة حالتها مستقرة.

وهاجم ثلاثة انتحاريين صباح اليوم مقر المفوضية العليا للانتخابات في حي الأندلس غرب العاصمة طرابلس، قتل اثنان منهما بعد تفجير نفسيهما، بينما قالت قوة الردع الخاصة إنها قبضت على الثالث.

وفور الهجوم انتشرت فرق أمنية وعسكرية، تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق ووزراة الدفاع أمام كل الأهداف الحيوية في العاصمة، تحسبا من هجوم انتحاري آخر.

ورجحت مصادر أمنية عدة أن يكون منفذي الهجوم من عناصر تنظيم الدولة، حيث أنهم المهاجمين استخدموا أسلوب التنظيم المعروف في العمليات الانتحارية.

وجاء الهجوم في وقت دعت فيه البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى عقد انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في ليبيا، نهاية العام الجاري، أو الشهرين الأولين من عام 2018.

ويلتقي الجمعة القادمة في العاصمة البريطانية لندن، وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وتونس والجزائر والإمارات والسعودية لبحث سبل حل الأزمة الليبية ومن بينها إجراء انتخابات عامة والتصويت على مشروع الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر