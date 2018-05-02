اخبار ليبيا الان

آمر منطقة طرابلس يكشف بعض تفاصيل الهجوم على مفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط الصديق مروان عن تفاصيل اقتحام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس صباح اليوم الأربعاء.

وأكد اللواء مروان في تصريح صحفي أن مسلحين اقتحموا مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس وأن الحصيلة المبدئية استشهاد عنصرين تابعين لوزارة الداخلية وجرح 14 آخرين.

وأشار اللواء إلى أن قوات الامن المركزي والاجهزة الامنية والعسكرية بطرابلس كافة، توجهت الى مقر المفوضية وتعاملت مع المهاجمين وتم القضاء عليهم والسيطرة على المكان.

وأضاف اللواء مروان أن حريق قد شب في المبنى ما اضطر الاجهزة الامنية الى اخلاء المكان من الموظفين وأن عناصر هيئة السلامة الوطنية قد تمكنوا من اخماد الحريق والسيطرة عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك