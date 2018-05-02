آمر منطقة طرابلس يكشف بعض تفاصيل الهجوم على مفوضية الانتخابات

أعلن آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط الصديق مروان عن تفاصيل اقتحام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس صباح اليوم الأربعاء.

وأكد اللواء مروان في تصريح صحفي أن مسلحين اقتحموا مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس وأن الحصيلة المبدئية استشهاد عنصرين تابعين لوزارة الداخلية وجرح 14 آخرين.

وأشار اللواء إلى أن قوات الامن المركزي والاجهزة الامنية والعسكرية بطرابلس كافة، توجهت الى مقر المفوضية وتعاملت مع المهاجمين وتم القضاء عليهم والسيطرة على المكان.

وأضاف اللواء مروان أن حريق قد شب في المبنى ما اضطر الاجهزة الامنية الى اخلاء المكان من الموظفين وأن عناصر هيئة السلامة الوطنية قد تمكنوا من اخماد الحريق والسيطرة عليه.

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