«صحة الوفاق»: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المفوضية لـ11 قتيلا

المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات العليا بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس، إلى 11 قتيلا الذين وصلت جثثهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات التابعة للوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هناك جثة واحدة وصلت مستشفى الهضبة العام، وجثتين في مستشفى شارع الزاوية، و3 بمصحة دار الشفاء بغوط الشعال، و5 بمستشفى أبو سليم.

وأشارت إلى أن حصيلة الجرحى وصلت إلى 02 منهم امرأة حالتها مستقرة موجودة بمستشفى شارع الزاوية؛ ورجل في حالة إغماء فقط موجود بمستشفى أبوسليم للحوادث بطرابلس؛ وفقاً لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وتعرض مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طربلس لهجوم انتحاري من اثنين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 10 قتلى، فيما تعاملت قوات الردع مع الحادث وفرضت كردونا أمنيا حول محيط المفوضية.

وقال خالد عمر، مدير مكتب إعلام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا: «إن مجموعة من المسلحين بينهم انتحاري استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس اليوم الأربعاء».

