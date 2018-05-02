مصر تعزي ذوي ضحايا هجوم مفوضية الانتخابات وتدعو المجتمع الدولي لتجفيف منابع الارهاب فى ليبيا

ليبيا – أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة خارجيتها حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.

وأعرب البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه عن خالص التعازي لأسر الضحايا متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكداً على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب ليبيا في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب.

وشدد البيان على حرص مصر الدائم على دعم الليبيين باعتبارهم اشقاء وذلك على الصعيدين السياسي والأمني لإقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد وتحقيق التوافق الوطني المنشود.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره لتجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لها، فضلاً عن التصدي لكافة المحاولات الخارجية لتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة.

المرصد – خاص

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