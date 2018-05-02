مصادر: إخلاء برج «أبو ليلي» قرب ميناء طرابلس ومبني البريد بميدان الجزائر

المتوسط:

أعلنت مصادر أمنية، إخلاء برج أبو ليلي قرب ميناء طرابلس البحري ومقر مبني البريد بميدان الجزائر.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء جاء احترازي بعد الانفجار الذي حدث بمقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وكانت قد كشفت مصادر مسئولة، هوية مفجري مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، موضحة أنهم تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عنصرين من تنظيم داعش يلبسان أحزمة ناسفة اقتحم مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وحدث الانفجار.

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