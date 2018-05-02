تفجير المفوضية.. إدانات واسعة واستنكار

استهدفت مجموعة إرهابية مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأربعاء، بهجوم انتحاري أسفر عن سقوط 11 قتيلاً وجريحان بينهم امرأة.

واستنكرت القيادة العامة للجيش الوطني الهجوم الجبان، مؤكدة أنه عبارة عن محاولة بائسة لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا، وأنها لن تتوقف عن محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا.

ومن جانبها، قالت لجنة الأمن القومي بمجلس النواب أن الهجوم على المفوضية في هذا التوقيت يعدّ محاولة لخلط الأوراق وتمهيداً لتلاعب مقبل في قوائم التسجيل للانتخابات.

وأدان سفير بريطانيا لدى ليبيا، فرانك بيكر، استهداف مقر المفوضية في طرابلس، متمنياً الشفاء لكافة جرحى التفجير الإرهابي.

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