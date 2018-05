قيادي إخواني يصف الانتخابات بالباطلة قبل تفجير «المفوضية» بأقل من 24 ساعة

المتوسط: عادل جمال الدين

أكد عبد الرزاق العرادي، القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن أي إطار تشريعي جديد لإجراء انتخابات دون الاستفتاء على مشروع الدستور هو إجراء باطل قابل للطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأوضح “العرادي”، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن بيان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي أمس، وكلمة محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، خلتا من الإشارة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وهي ثلمة لا تسد إلا بالتأكيد على حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأضاف القيادي الإخواني، أن أي انتخابات بدون دستور هي عبث واستمرار للفوضى والفساد، مؤكدًا أن الإطار التشريعي الوحيد الذي يجب أن تجرى الانتخابات على أساسه هو الدستور.

وتابع: «إذا كان مجلس النواب والمجلس الأعلى يبحثون عن مصلحة البلاد فعليهم تعديل المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين وتئول كافة صلاحيات مجلسي النواب والأعلى، المنصوص عليها في الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي، إلى المجلس الرئاسي وذلك إلى حين اقرار الدستور وإجراء الانتخابات وتسليم السلطة».

ويشار إلى أنه في أقل من 24 ساعة من هذه التصريحات حدث تفجير بمبني مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعصمة طرابلس علي يد عناصر من تنظيم داعش، بحسب تصريحات مصادر مسئولة، لصحيفة المتوسط.

وأوضحت المصادر أن عنصرين من تنظيم داعش يلبسان أحزمة ناسفة اقتحما مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وحدث الانفجار.

