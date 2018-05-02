المستشفى الميداني طرابلس : إرتفاع حصيلة هجوم مفوضية الانتخابات الانتحاري الى 16 قتيل

ليبيا – أعلن المستشفى الميداني طرابلس عن ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الانتحاري على المفوضية العليا للانتخابات الى 16 قتيلاً.

المستشفى الميداني أوضح بأن 6 من القتلى تم نقلهم الى مستشفى أبوسليم و3 آخرون موجودين فى مصحة الشفاء وقتلين فى مصحة غوط الشعال وقتلين فى مصحة الفردوس و3 قتلى فى مستشفى شارع الزاوية.

يشار إلى أنه قد قام مسلحون صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى.

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