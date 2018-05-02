الإرهاب يستهدف اختيار الليبيين.. من المستفيد؟

في استهداف واضح وصارخ لحرية التعبير والخيار المدني لليبيين استُهدف صباح اليوم مقر الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة؛ فقد فجر انتحاريان أنفسهما بمقر المفوضية العليا للانتخابات مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وجرح العديد من موظفي المفوضية قبل أن تستطيع قوة الردع الخاصة من السيطرة على مكان الحادث وتحييد سيارة مفخخة أخرى كانت مُعدة للهجوم بالقرب من المكان.

الاستهداف وبلا شك هدفه تخويف الليبيين من الاستحقاق الانتخابي القادم وثنيهم عن التوجه إلى صناديق الاقتراع في وقت الانتخابات، ذلك شيء واضح من تنظيمات لا تؤمن بالديمقراطية ولا الانتخابات، لكن الأطراف المستفيدة من هذا التعطيل تبقى محل تساؤل، إذ تستفيد أطراف كثيرة من تهويل الخطر الأمني الذي قد يحدق بالانتخابات، فتجد في مثل هذا الهجوم وقوداً لإشعال المخاوف.

يتساءل الليبيون عن التوقيت الذي حصل فيه الهجوم، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة العمل والتصريحات عن أهمية الانتخابات وضرورة الإسراع بإجرائها ليتمكنوا من إيصال من يستحق إلى دوائر القرار بدلاً عن المسيطرين على مفاصل الحكم.

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