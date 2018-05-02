البعثة الأممية تعلق على تفجير طرابلس الإرهابي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الإثم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.

وتقدمت البعثة، عبر موقعها الرسمي، بالتعازي إلى عائلات الضحايا الذين سقطوا اليوم كما تتمنى للجرحى الشفاء العاجل، مؤكدة أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات.

ودعت البعثة، جميع السلطات الليبية لملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت.

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