وزير «داخلية الوفاق» يؤكد ضرورة التقيد بالزي الرسمي للشرطة

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد عبد السلام عاشور، ضرورة التقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة والمجاهرة بالأمن.

وشدد “عاشور”، خلال الزيارة التفقدية بمنطقة قصر بن غشير ومديرية الأمن، أمس الثلاثاء الموافق 1 مايو 2018م، على ضرورة التعاون بين جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة قصر بن غشير لفرض الأمن وضبط الخارجين عن القانون والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والاهتمام بالعمل المناط بهم.

واستقبل الوزير، مدير مديرية أمن قصر بن غشير ورؤساء المكاتب والأقسام والمراكز الشرطة بالمديرية وعدد من أعيان وحكماء المنطقة، حيث عقد اجتماعًا لمناقشة الوضع الأمني ودعم الأجهزة الأمنية والارتقاء بمستوي الأمن بمنطقة قصر بن غشير.

