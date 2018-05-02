تفجير مفوضية الانتخابات.. صحة الوفاق تعلن تفاصيل الضحايا

ذكرت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة أن حصيلة الهجوم المسلح على مقر مفوضية الانتخابات بغوط الشعال ارتفعت إلى 11 قتيل وصلت جثثهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات بطرابلس .

وبينت الغرفة في احصاية لها أن جثة واحدة لشخص يرتدي لباس شرطة وصلت لمستشفى الهضبة العام وجثتان وصلتا إلى مستشفى شارع الزاوية

فيما وصلت 3 جثث إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال وهم مدنيان وشخص يرتدي لباس شرطة اضافة الى 5 جثث وصلت إلى مستشفى أبوسليم منهم 3 حالات كانت جريحة وانتقلت إلى رحمة الله .

كما بينت الغرفة أن حصيلة الجرحى وصلت إلى 20 منهم إمرأة حالتها مستقرة موجودة بمستشفى شارع الزاوية؛ ورجل في حالة إغماء فقط موجود بمستشفى أبوسليم للحوادث بطرابلس.

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