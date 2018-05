السفارة الأمريكية تدين تفجير المفوضية.. وتؤكد: ندعم الليبيين في مواجهة الإرهاب

المتوسط:

أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا عن استنكارها وإدانتها للهجوم الانتحاري الذي استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، صباح اليوم الأربعاء،.

وأكدت السفارة الأمريكية، في بيان لها اليوم الأربعاء، دعمهما للشعب الليبي في مسيرته نحو إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات ومواجهة الإرهاب.

وقالت السفارة «نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ونتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، ونقف إلى جانب كافة الليبيين في معركتهم ضد الإرهاب في بلادهم».

وتعرض مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طربلس لهجوم انتحاري من اثنين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 10 قتلى، فيما تعاملت قوات الردع مع الحادث وفرضت كردونا أمنيا حول محيط المفوضية.

وقال خالد عمر، مدير مكتب إعلام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا: «إن مجموعة من المسلحين بينهم انتحاري استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس اليوم الأربعاء».

وأضاف «عمار» في تصريحات لوكالات دولية، «إنه فر مع موظفين آخرين عند وقوع الهجوم»، لافتا إلى أن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه.

وهاجم المقر عنصران من تنظيم داعش الإرهابى يرتديان أحزمة ناسفة، واللذان فجرا أنفسهما داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر «إن عدد القتلى والجرحى مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن عناصر الأمن بمفوضية الانتخابات فى طرابلس اشتبكوا مع المقتحمين فى محاولة لمنعهم من تفجير أنفسهم داخل مقر المفوضية، مشيرا إلى هروع سيارات الإسعاف لمقر المفوضية».

