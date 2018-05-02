سلامة لـ السايح :هذا الاعتداء الجبان على المفوضية هو عدوان مباشر على الشعب الليبي

ليبيا – تواصل الممثل الخاص للامين العام في ليبيا غسان سلامة منذ قليل مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وقدم له واجب العزاء بالضحايا الأبرياء الذين وقعوا اليوم.

سلامة أكد للسايح في تغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” تابعتها صحيفة المرصد على دعم الأمم المتحدة المتواصل للمفوضية وللعملية الانتخابية في ليبيا.

وتابع سلامة قائلاً:”إن هذا الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي اليوم هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة كما على أمله بإيجاد مخارج تنهي المراحل الانتقالية وترسي بالطمأنينة والاستقرار على المشهد الليبي”.

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