المتوسط:

استنكرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الهجوم الانتحاري الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، وخلف أكثر من 10 قتلى جراء الهجوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، «أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تستنكر الهجوم الانتحاري الإرهابي الجبان على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس».

وأضاف «أن هذا العمل لا يعدو كونه محاولة يائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا، والذي تسعى إليه القيادة العامة ولن تتوقف عن محاربة الإرهاب حتى ينعم كل مواطن ليبي بالآمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة».

The post الجيش الليبي عن تفجير المفوضية: محاولة يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية