نصية: صناديق الانتخابات ستنتصر على صناديق الذخيرة

أدان رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبد السلام نصية، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات.

وقدم نصية في منشور على صفحته الرسمية في موقع ” فيسبوك”، تعازيه إلى أسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وبين نصية في منشوره، أن هذا العمل الإجرامي لن يثني الليبيين عن المضي قدماً في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء دولة العدل والقانون، إلى جانب قطع الطريق على كل من يريد الاستمرار في الفوضى والانقسام.

وأردف نصية بالقول، أن ليبيا اليوم أحوج للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والخروج من مربع العبث الفوضى والقيادة الجماعية الذي وضعت فيه لمدة 7 سنوات، مؤكداً أن صناديق الانتخابات ستنتصر على صناديق الذخيرة .

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