مصر تطالب المجتمع الدولي التصدي لتهريب السلاح إلى ليبيا

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية بالعاصمة طرابلس، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، وقوف مصر حكومةً وشعباً مع ليبيا في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب.

وشدد البيان على حرص مصر الدائم على دعم الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني، لإقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في البلاد وتحقيق التوافق الوطني المنشود.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره لتجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لها، فضلاً عن التصدي لكافة المحاولات الخارجية لتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة.

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