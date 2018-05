«النواب» تدين الهجوم الإرهابي على مقر «مفوضية الانتخابات»

المتوسط:

أدان مجلس النواب الليبي، الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء وراح ضحيته عدد من الأبرياء ورجال الأمن.

واستنكر المجلس، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الأربعاء، هذا العمل الإرهابي الجبان –بحسب وصفه- الذي طال حياة الأبرياء جراء انتشار فكر الإرهاب والتطرف الذي يهدف لانتشار الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة الأمنيين.

وقدم المجلس خالص تعازية لأسر الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يمن على الجرحي بالشفاء العاجل.

