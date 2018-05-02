خلية حماس أمام القضاء الليبي

تمثل الخلية الليبية المتورطة بالتخابر مع حماس، الأربعاء، أمام القضاء الليبي في محاكمة تتعلق بالأمن القومي.

ويواجه أفراد الخلية الأربعة وهم: مروان الأشقر، براء الأشقر، مؤيد عابد، نصيب بشير، تهم الارتباط بخلية متورطة بالعمل لحساب ما يعرف بـ”حركة حماس”.

وأظهرت وثائق كشفت عنها 218 في نوفمبر الماضي، أن مكتب النائب العام وجه إدانات رسمية للخلية الليبية بشأن جرائم جنائية متمثلة في انضمام المجموعة إلى تنظيم يحظره القانون الليبي.

وتواجه الخلية أيضاً، تهم الانضمام إلى ما يسمى بـ”حركة حماس” الفلسطينية، واستخدامهم لتقنيات للوصول إلى معلومات بهدف زعزعة الأمن القومي، وإفشاء أسرار الدولة، وتهريب الأسلحة من داخل ليبيا وإيصالها إلى قطاع غزة في فلسطين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية