ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على المفوضية العليا للانتخابات إلى 13 قتيل موزعين على عدد من الستشفيات والمصحات في العاصمة طرابلس.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس وتتقدم بالتعازي إلى عائلات الشهداء الذين سقطوا اليوم كما تتمنى للجرحى الشفاء العاجل.