المتوسط:

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا عن تواصل الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقب حادث تفجير مبني المفوضية.

وقدم المبعوث الخاص لدى ليبيا غسان سلامة، العزاء بالضحايا الأبرياء الذين وقعوا اليوم وأكد له على دعم الأمم المتحدة المتواصل للمفوضية وللعملية الانتخابية في ليبيا.

وقال الممثل الخاص لدى ليبيا غسان سلامة “إن هذا الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي اليوم هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة كما على أمله بإيجاد مخارج تنهي المراحل الانتقالية وترسي بالطمأنينة والاستقرار على المشهد الليبي”.

وفي نفس السياق أدانت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال بيان لها، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.

وأكدت البعثة، إنها تتقدم باحر التعازي الى عائلات الشهداء الذين سقطوا اليوم كما تتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

وشددت البعثة، ” إن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات. وتدعو البعثة السلطات الليبية لملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت.”

The post غسان سلامة لــ” السايح “: ” تفجير المفوضية” عدوان مباشر على الشعب الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية