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رئيس لجنة الأزمات والطواريء السيد ” فوزي أونيّس” يطلب من جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ضرورة الالتحاق بعملهم وشكل عاجل.

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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