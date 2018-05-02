تفجير مفوضية الانتخابات..الولايات المتحدة تدين الهجوم

استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الذي وقع اليوم واستهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.

وأعربت في بيان نشرته صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا، عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنّية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت “نحن نقف إلى جانب كافة الليبيين في معركتهم ضد الإرهاب في بلادهم”، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل دعمها للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة وهو يعمل على تسهيل الحوار وتحسين الحوكمة والأمن ومساعدة الليبيين على الاستعداد لانتخابات آمنة وموثوقة.

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