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مديرية أمن طرابلس تُعلق كافة المناشط الرياضية داخل العاصمة طرابلس لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء عقب التفجير الإرهابي الذي طال مقر المفوضية العليا للانتخابات.

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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