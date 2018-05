المتوسط

أعلن مطار معيتيقة الدولي، أنه لا تزال طائرتا الخطوط الجوية الليبية والأجنحة الليبية على أرض مطار تونس قرطاج الدولي لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح المطار، أن الطائرتين سوف تعودا للقيام برحلتيهما المجدولة، بعد تحسن أحوال الطقس، وبهذا سيترتب عليه تأخير باقي رحلات الشركتين.

