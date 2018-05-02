مديرية أمن الزاوية تستنكر وتدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات

عين ليبيا

قامت مديرية أمن الزاوية بإدانة التفجير الإرهابي في مقر المفوضية العليا للانتخابات حيث جاء في بيان المديرية:

«في الوقت الذي استقبلت فيه مديرية أمن الزاوية نبأ حادثة الإنفجار الذي حدث بتاريخ اليوم الإربعاء 2 مايو 2018 داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحزن وألمٍ كبيريْن، تستنكر مديرية أمن الزاوية وتدين بأشد وأقوى عبارات الإستنكار والشجب والإدانة هذا العمل الإرهابي البشع الذي خلف وراؤه عدد من الضحايا من الموظفين الأبرياء داعين الله العلي القدير أن يتقبلهم عنده من الشهداء والصديقين في مقعد صدقٍ عنده».

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