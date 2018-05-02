تفجير مفوضية الانتخابات..صحة الوفاق تكشف الحصيلة الأولية لقتلى الهجوم

أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، ارتفاع حصيلة الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بغوط الشعال، إلى 6 قتلى.

وأوضحت الغرفة، أن جثث الضحايا موزعة على عدد من المستشفيات والمصحات موزعة، حيث استقبل مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقاُ)، جثة واحدة لشخص يرتدي لباس شرطة، ووصلت جثتان إلى مستشفى شارع الزاوية، و3 جثث وصلت إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال، لمدنيان وشخص يرتدي لباس شرطة.

بينما وصلت الحصيلة الأولية للجرحى 4 أشخاص منهم امرأة حالتها مستقرة موجودة بمستشفى شارع الزاوية، و3 أشخاص موجودين بمستشفى أبوسليم للحوادث بطرابلس.

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