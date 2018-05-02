تفجير مفوضية الانتخابات..العباني: اﻹرهاب ﻻ دين له وﻻ موطن

أعرب عضو مجلس النواب “المتنحي”، د. محمد العباني، عن أدانته للهجوم الإرهابي على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.

وقال العباني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “اﻹرهاب ﻻ دين له وﻻ موطن، تعرض المفوضية العليا للانتخابات لهجوم إرهابي غادر، يعني فيما يعنيه ضرب الديمقراطية في مقتل”، معربا في الوقت ذاته عن ترحمه على أرواح من قضوا، سائلا الله العلي القدير أن يحتسبهم شهداء لديه في جنات النعيم، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.

واختتم العباني تصريحه قائلا “ﻻ للإرهاب، وﻻ للهشاشة اﻷمنية بترتيبات باولو سيرا، ونعم لدولة المؤسسات، دولة مدنية آمنة مستقرة، بجيش موحد يرفع عنه حظر التسلح ليبسط هيمنته على كامل التراب الليبي ويتمكن من إجتاث اﻹرهاب، ويحمي ربوع الوطن، وﻹبد من ليبيا وإن طال النضال”.

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