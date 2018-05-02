تفجير مفوضية الانتخابات..الداهش: صناديق الانتخابات في مواجهة صناديق الذخيرة

أعرب الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش، عن استنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال الداهش في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن الذين اعتدوا على المفوضية لم يكونوا يستهدفون إشعال النار في مبنى، بل في وطن يريد أن يتصالح مع عصره، ننتصر عليهم بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالاستفتاء على الدستور، بالدولة المدنية، اليوم صناديق الانتخابات كانت في مواجهة صناديق الذخيرة، وصناديق الموتى، ليبيا لن تكون تورا بورا، والحاكمية للشعب”.

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