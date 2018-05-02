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7 قتلى في هجوم انتحاري استهدف مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

القاهرة — سبوتنيك. ونقل تلفزيون “218” الليبي عن المدير العام للمفوضية سعيد القصبي قوله إن “7 قتلى سقطوا في الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية”، موضحا أن “انتحاريين فجرا نفسيهما بحزام ناسف داخل أسوار مقر المفوضية”.

وبحسب القصبي، فإن “أجزاء كبيرة من مقر المفوضية احترقت”، فيما “تدخلت قوة الردع الخاصة وأنهت الهجوم”.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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