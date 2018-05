المتوسط

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، متابعته لتداعيات الهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من قبل مجهولين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي، الأربعاء 2 مايو، أن الهجوم الغادر لن يثني حكومة الوفاق الوطني عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزام الحكومة بالمسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التي ستصل بليبيا إلى بر الأمان.

ووجه المجلس الرئاسي تعليماته إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من هذا الهجوم الغادر.

The post حكومة الوفاق: الهجوم الغادر لن يثنينا عن دعم «العليا للانتخابات» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية