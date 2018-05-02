تفجير مفوضية الانتخابات..الرئاسي: هجوم طرابلس لن يثنينا عن الالتزام بالمسار الديمقراطي

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عن استنكاره للهجوم الهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من قبل مجهولين، والذي أسفر عن سقوط قتلى و جرحى.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذا الهجوم الغادر لن يثني حكومة الوفاق عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والالتزام بالمسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التي ستصل بليبيا إلى بر الأمان، مشيرا إلى أنه تم توجيه تعليمات إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم و المساندة للمتضررين من هذا الهجوم الغادر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية