الرئاسي: الهجوم الغادر لن يثنينا عن دعم المفوضية لإجراء الانتخابات

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن هذا الهجوم الغادر لن يثني حكومة عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزامها بالمسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات الني ستصل بليبيا إلى بر الأمان.

وأشار المجلس في بيانه اليوم الثلاثاء، إلى أنه يتابع تداعيات الهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية من قبل مجهولين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعلن المجلس الرئاسي، أنه قد وجه تعليماته إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من هذا الهجوم الغادر، وفق نص البيان.

يشار إلى أن مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض اليوم الثلاثاء لهجوم مسلح، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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