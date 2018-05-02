تفجير مفوضية الانتخابات..المبشر: ليبيا ستصبح مرتعا لكل الجرائم والتفجيرات

أعرب رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، عن إدانته للهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من قبل مجهولين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال المبشر، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “ما لم تتوحد البلاد ويغلب المسؤولين مصلحة ليبيا عامة على الأنانية والجهة والحزب ويجمع السلاح وتتوحد مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، ستبقى ليبيا مرتعا لكل الجرائم والتفجيرات وكل يوم نشيع عددا من أبنائنا”، متسائلا “متى نستيقظ ولقد فقدت ابن عم لنا في تفجير المفوضية اليوم وسبقه الكثير طيلة السنوات التي مرت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية