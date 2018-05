مديرية أمن طرابلس تعلن تعليق الأنشطة الرياضية لمدة 3 أيام

المتوسط:

أعلن العميد صلاح الدين رمضان السموعي مدير أمن طرابلس تعليق كافة الأنشطة الرياضية داخل العاصمة طرابلس بتاريخ اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام.

وأكد السموعي، خلال بيان له، ” إن قرار التأجيل يأتي عقب التفجير الإرهابي الغادر الجبان الذي طال المفوضية العليا للانتخابات”.

يذكر إن مبني المفوضية العليا للانتخابات تعرض لتفجير، صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، وخلف أكثر من 10 قتلى جراء الهجوم.

