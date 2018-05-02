تفجير مفوضية الانتخابات..نصية: ستنتصر صناديق الانتخابات على صناديق الذخيرة

أعرب عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصيه، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات، متقدما بأحر التعازي إلى أسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقال نصية، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” ، “إن هذا العمل الإجرامي الإرهابي لن يثنينا عن المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية وبناء دولة العدل والقانون وقطع الطريق على كل من يريد الاستمرار في الفوضى والانقسام، اليوم نحن أحوج ما نكون للالتفاف حول بعضنا البعض و المطالبة بصوت عالي بانتخابات رئاسية وبرلمانية والخروج من مربع العبث والفوضى والقيادة الجماعية الذي وضعنا فيه لمدة سبعة سنوات وستنتصر ان شاء الله صناديق الانتخابات على صناديق الذخيرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية