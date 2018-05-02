المجلس الرئاسي يصدر بيانا حول تفجير المفوضية بطرابلس

العنوان-طرابلس

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، متابعته لتداعيات الهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من قبل مجهولين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى حسب قوله.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي، الأربعاء ، أن الهجوم الغادر لن يثني حكومة الوفاق عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزام الحكومة بالمسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التي ستصل بليبيا إلى بر الأمان.

ووجه المجلس الرئاسي تعليماته إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من هذا الهجوم الغادر.

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