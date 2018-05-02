مجلس النواب يدين الهجوم الانتحاري على مفوضية الانتخابات في طرابلس

ليبيا – دان مجلس النواب في بيان له الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الذي وقع صباح اليوم الاربعاء وراح ضحيته عدد من الأبرياء ورجال الأمن .

مجلس النواب استنكر في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه هذا العمل الإرهابي الجبان الذي طال حياة الأبرياء جراء انتشار فكر الارهاب والتطرف الذي يهدف إلى انتشار الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة الأمنين والحيلولة دون قيام دولة المؤسسات وعرقلة العملية الديمقراطية.

وقدم البان التعازي لأُسر الضحايا سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل .

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