ارتفاع ضحايا الهجوم على مفوضية الانتخابات الليبية، وإخلاء مقرات حكومية وتعليق المناشط العامة في المدينة

أكد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لـموقع ليبيا الخبر، ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى 16 قتيلا و 19 جريحا إصاباتهم متفاوتة.

من جهته قال مصدر أمني من جهاز الأمن المركزي إن الهجوم نفذه ثلاثة انتحاريين، اثنان فجرا نفسيهما، فيما قتل الثالث خلال اشتباكات مع رجال الأمن.

وأفاد المصدر الأمني بمقتل خمسة من موظفي المفوضية العليا للانتخابات خلال التفجير.

وأوضح المصدر الأمني أن منفذي التفجير أطلقوا النيران بشكل كثيف على المبنى الأيمن التابع للمفوضية، واستخدموا بعد انتهاء ذخيرتهم عبوة ناسفة ما تسبب بحريق في المبنى، ثم فجروا أنفسهم.

وفي سياق متصل، أفاد عضو المكتب الاعلامي لمؤسسة الوطنية للنفط وليد البكوش لموقع ليبيا الخبر إخلاء مقر المؤسسة في الظهرة بعد الهجوم الذي حدث اليوم على المفوضية العليا للانتخابات.

وأعلنت مديرية أمن طرابلس تعليق كافة المناشط الرياضية داخل العاصمة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأربعاء عقب التفجير الإرهابي الذي طال المفوضية العليا للانتخابات، بحسب بيان عاجل صادر عن المديرية الأمن.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، السلطات في البلاد، إلى ملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت.

وأضافت البعثة في تغريدة على صفحتها بموقع توتير، أن هذه الهجمات الإرهابية لن تحول دون مضي الليبيين قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات.

وجاء الهجوم في وقت دعت فيه البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى عقد انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في ليبيا، نهاية العام الجاري، أو الشهرين الأولين من عام 2018.

الجدير بالذكر أن المفوضية العليا للانتخابات الليبية أعلنت نهاية مارس الماضي عن بلوغ سجل الناخبين 2 مليون ناخب في إطار الاستعدادت الفنية للانتخاباتالليبية.

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